قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبد اللطيف: معسكر منتخب 2009 لاكتشاف وجوه جديدة

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
حمزة شعيب

قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، إن معسكر الفراعنة الصغار يشهد إتاحة الفرصة للعديد من اللاعبين الجدد؛ من أجل كسب عناصر جديدة لمنتخب مصر في هذة المرحلة العمرية.

وأضاف عبد اللطيف أن استعدادات منتخب مصر في المعسكر تشمل خوض عدة مباريات ودية أمام بعض الأندية من أجل الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، وتجربة عناصر جديدة لتحقيق أفضل توليفة مثالية قبل الاختيار النهائي للقائمة التي سيختارها الجهاز الفني لمعسكر مارس الذي سيكون الأخير قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمقرر إقامتها في نهاية مارس المقبل في ليبيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 كان قد خاض مباراة ودية أمام العبور مواليد 2007 وفاز بها 2/3 وسيخوض غداً مواجهة ودية أمام فريق النصر للتصدير مواليد 2005 ضمن برنامج المنتخب في معسكره الحالي.

حسين عبد اللطيف معسكر منتخب 2009 منتخب مصر 2009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الأول من مسابقة عباقرة الوادي

اسعاف رشيفيه

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بالفرافرة بالوادي الجديد

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان .. صور

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

المزيد