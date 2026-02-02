حسين عبد اللطيف: معسكر منتخب 2009 لاكتشاف وجوه جديدة

قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، إن معسكر الفراعنة الصغار يشهد إتاحة الفرصة للعديد من اللاعبين الجدد؛ من أجل كسب عناصر جديدة لمنتخب مصر في هذة المرحلة العمرية.

وأضاف عبد اللطيف أن استعدادات منتخب مصر في المعسكر تشمل خوض عدة مباريات ودية أمام بعض الأندية من أجل الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، وتجربة عناصر جديدة لتحقيق أفضل توليفة مثالية قبل الاختيار النهائي للقائمة التي سيختارها الجهاز الفني لمعسكر مارس الذي سيكون الأخير قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمقرر إقامتها في نهاية مارس المقبل في ليبيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 كان قد خاض مباراة ودية أمام العبور مواليد 2007 وفاز بها 2/3 وسيخوض غداً مواجهة ودية أمام فريق النصر للتصدير مواليد 2005 ضمن برنامج المنتخب في معسكره الحالي.