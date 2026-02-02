بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي

اقترب النجم الفرنسي كريم بنزيما، البالغ من العمر 38 عامًا، من الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، بعد الاتفاق على عقد يمتد لعام ونصف العام.

ويأتي هذا الانتقال المرتقب؛ في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم، بعد مفاوضات استمرت مع نادي الاتحاد حول تمديد العقد.

وجاء تحرك الهلال في توقيت حساس مستفيدا من حالة التوتر التي تسود العلاقة بين بنزيما وإدارة اتحاد جدة، على خلفية الخلاف حول بنود عقده الجديد؛ وهو ما تسبب في تعثر مفاوضات التجديد ودخولها في طريق مسدود، ما انعكس بشكل واضح على تواجد اللاعب داخل الملعب.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب كريم بنزيما عن مواجهتي الفتح والنجمة في الجولتين 19 و20 من الدوري في إشارة واضحة إلى عمق الأزمة بين الطرفين خاصة مع دخول اللاعب الفترة الحرة وعدم إبدائه رغبة واضحة في الاستمرار مع " العميد " خلال الموسم المقبل.