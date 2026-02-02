بحبك إلى أن نلتقى.. الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة

تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والدته الراحلة الفنانة سمية الألفي بكلمات مؤثرة شاركها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشر أحمد الفيشاوي صورة برفقة والدتة الراحله و علق كاتبا: العزيزه لى وطن و هي الحما و هى السكن ... بحبك إلى أن نلتقى مع النجمه سميه الالفى وحشتيني.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.