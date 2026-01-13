أحمد الفيشاوي لـ والدته الراحلة سمية الألفي: ربنا يجازيكي خير عن تربيتي أنا وعمر

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره مقطع فيديو لوالدته الراحلة الفنانة سمية الألفي تتحدث فيه عن التوفيق بين تربية أبنائها و عملها بالفن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو: أمي الحبيبة والفنانة القديرة سمية الألفي ربنا یجازیکی خیر ويجازى أبي الحبيب خير على تربيتي أنا وعمر، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.



ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.