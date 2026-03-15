أرسنال يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بعد 22 عامًا من الغياب.. ناقد رياضي يوضح

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة 30 لحساب الموسم الحالي 2025-2026.



وكتب خالد طلعت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"بعد فوز أرسنال على ايفرتون وتعادل مان سيتي مع وستهام .. أرسنال يقترب من التتويج بالدوري الانجليزي لأول مرة بعد غياب 22 عاما كاملة".



رفض فريق أرسنال الاستسلام في سباق الصدارة، وتمكن من تحقيق فوز درامي على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث المباراة

شهدت المباراة لحظات حماسية ومتوترة حتى الدقائق الأخيرة، حيث قدم فريق إيفرتون دفاعاً صلباً حاول من خلاله تأمين التعادل، قبل أن تنفجر فرحة الجماهير اللندنية في الدقائق القاتلة.



أطاح نيوكاسل يونايتد بمضيفه تشيلسي وفاز عليه بهدف دون مقابل السبت ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز أنتوني غوردون الهدف الوحيد للمباراة عند الدقيقة 18 ليعود نيوكاسل بثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، أما تشلسي فخامساً ولديه 48 نقطة.

ساهم أنتوني جوردون بشكل مباشر في ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة ولم يسجل ضد أي فريق آخر أهدافًا وتمريرات حاسمة أكثر منه في البطولة كما فعل في مباراة توتنهام.