الانتصار السينمائي .. آرسنال يتصدر الدوري بفوز مثير على إيفرتون

رفض فريق أرسنال الاستسلام في سباق الصدارة، وتمكن من تحقيق فوز درامي على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث المباراة

شهدت المباراة لحظات حماسية ومتوترة حتى الدقائق الأخيرة، حيث قدم فريق إيفرتون دفاعاً صلباً حاول من خلاله تأمين التعادل، قبل أن تنفجر فرحة الجماهير اللندنية في الدقائق القاتلة.

تمكن النجم السويدي فيكتور جيوكيريس من كسر صمود دفاعات "التوفيز" عند الدقيقة 89، مسجلاً هدف التقدم وسط احتفالات عارمة. ولم يترك أرسنال فرصة للضيوف للرد، إذ استغل ماكس دومان اندفاع إيفرتون الهجومي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 97، ليؤكد فوز "الجانرز" ويمنح الفريق النقاط الثلاث الثمينة.

موقف الفريقين

بهذا الانتصار السينمائي، رفع أرسنال رصيده إلى 70 نقطة، محتفظاً بالمركز الأول في جدول الترتيب ومقترباً خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 43 نقطة، محتلاً المركز الثامن، بعد أن كان قريباً من اقتناص نقطة التعادل من قلب العاصمة البريطانية.