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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

هذا الشهر يحتفل مواليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم، وأعتقد أن هذا البرج من أكثر الأبراج إثارة للاهتمام والجدل .. مواليده  يتمتعون  بحيوية كبيره، وحضور قوي، وفضول لا يتوقف، وقدرة دائمة على البحث عن الجديد واكتشاف ما وراء التفاصيل.

أنا أهتمّ بالأبراج ويتصادف ان تتشابه الصفات ولكني لا اصل الي درجة الإيمان بهم 

شخصيًا، تشدني في مواليد الجوزاء سرعة البديهة، والذكاء اللماح، والطاقة الكبيرة التي يتمتعون بها. لكن أكثر ما يلفت انتباهي هو تلك التركيبة الخاصة التي تجعلهم ينظرون إلى الأمور من أكثر من زاوية، ويعيدون التفكير في المواقف باستمرار. لذلك تبدو شخصياتهم أحيانًا مليئة بالمفاجآت، ويصعب توقع ردود أفعالهم أو قراراتهم المقبلة.

ولأن الجوزاء هو برج الحركة والفكر والتواصل " وانا أعيش في المنزل  مع برج الجوزاء"  وهي ابنتي الكبري التي ارتبط بها ارتباطاً شديدا وأعتمد عليها كثيرا في حياتي ، وايضاً العديد من زملائي واصدقائي الذين اعتز بهم مواليد الجوزاء وليس غريبًا أن تضم قائمة مواليد هذا البرج  عددًا كبيرًا من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في الفن والسياسة والثقافة والرياضة. مثل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والفنانة سعاد حسني، والنجم أحمد رمزي، والساحر محمود عبد العزيز، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والفنان محمد صبحي، والفنانة صفاء أبو السعود، والفنانة شيرين، وغيرهم من الأسماء التي صنعت تاريخًا فنيًا لا يُنسى.

وعلى المستوى العالمي تضم القائمة أسماء لا تقل شهرة وتأثيرًا، مثل جوني ديب، وأنجلينا جولي، ومورجان فريمان، وناعومي كامبل، والمغني العالمي برنس، وأسطورة كرة السلة مايكل جوردان، والثائر الأرجنتيني تشي جيفارا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يظل واحدًا من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل في العالم.

ولعل أكثر ما يثير النقاش حول مواليد الجوزاء هو عنصر المفاجأة. وربما لهذا يتوقف كثيرون أمام شخصية مثل دونالد ترامب، الذي اعتاد العالم أن يستيقظ على تصريحاته المثيرة، فيسمع حديثًا عن التهدئة أو التفاهم، ثم نفاجيء بمواقف اخري تماما تعيد التوتر من جديد. وبين التصريحات والقرارات، وبين الوعود والواقع، تبقى شعوب العالم هي الأكثر احتياجًا إلى الاستقرار والسلام.

وأعترف أنني كلما قرأت عن مواليد الجوزاء أو التقيت بأحدهم، وجدت أن السمة المشتركة بينهم هي رفض الجمود. فهم لا يحبون البقاء في المكان نفسه طويلًا، ولا يكتفون بإجابة واحدة أو رؤية واحدة. وربما لهذا ينجح كثير منهم في مجالات تحتاج إلى الابتكار وسرعة التفكير والتواصل المستمر مع الناس.

وفي عالم يمتلئ بالتغيرات السريعة والأحداث المتلاحقة، يبقى الأمل دائمًا أن تنتصر الحكمة على الصراعات، وأن يسود السلام على الحروب، وأن تنجح القيادات السياسية في تخفيف التوترات التي أنهكت شعوبًا كثيرة حول العالم.

وكل عام ومواليد برج الجوزاء بخير.

برج الجوزاء الجوزاء مواليد برج الجوزاء

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