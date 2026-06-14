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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير استخباراتي يربط منظمة الصحة العالمية بشبكة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت وكالة "تاس" الروسية، استنادا إلى وثائق رفعت عنها السرية من قبل مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، عن ما وصفته بوجود شبكة تعاون واسعة النطاق مرتبطة بالمختبرات البيولوجية في أوكرانيا، ضمت منظمات دولية ومؤسسات بحثية وشركات غربية.

ووفقا لما أوردته الوكالة، فإن خرائط الاتصالات الواردة في التقرير أشارت إلى ارتباط عدد من الجهات بهذه الشبكة، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إلى جانب مؤسسات بحثية وشركات متخصصة في المجال البيولوجي.

وتضمنت الوثائق أسماء شركتي المقاولات الدفاعية الأمريكيتين "بلاك آند فيتش" و"ميتابيوتا"، فضلا عن جهات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، وشركة الاستشارات السويسرية "سافوسو"، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والمركز الأوكراني للصحة العامة. كما وردت أسماء شركتي الأبحاث "جي جي آي" و"أوريون" ضمن الجهات المذكورة في التقرير.

وبحسب المعطيات المنشورة، فقد شاركت عدة جامعات أمريكية كشركاء أكاديميين للمختبرات الأوكرانية، من بينها جامعة ألاسكا أنكوريج، وجامعة نيو مكسيكو، وجامعة تينيسي، وجامعة فلوريدا، وجامعة ولاية كانساس، فيما انضم أيضا مركز هيلمهولتز الألماني لأبحاث البيئة إلى هذه الشبكة البحثية.

وأشار التقرير إلى أن علماء أوكرانيين، بدعم وتمويل من الحكومة الأمريكية، أجروا دراسات على فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى وعدد من الفيروسات الأخرى سريعة الانتشار داخل مختبرات مزودة بإجراءات أمان بيولوجي متقدمة، مؤكدا أن واشنطن ساهمت كذلك في تمويل إنشاء هذه المنشآت.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد أن وثائق رفعت عنها السرية أظهرت قيام الولايات المتحدة بتمويل أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينها أكثر من 40 مختبرا داخل أوكرانيا.

كما تحدثت الوثائق عن إجراء بعض هذه المختبرات أبحاثا تتعلق بمسببات أمراض خطيرة وشديدة العدوى، بما في ذلك ما يعرف بأبحاث "اكتساب الوظيفة"، التي تهدف إلى تعزيز خصائص وقدرات بعض الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا.

وتأتي هذه المعلومات في وقت كانت فيه موسكو تعبر مرارا عن مخاوفها بشأن طبيعة الأنشطة التي تدعمها الولايات المتحدة في المختبرات البيولوجية داخل أوكرانيا، معتبرة أن ما ورد في الوثائق الأمريكية يمثل تأكيدا لصحة التحذيرات التي أطلقتها روسيا خلال السنوات الماضية.

الاستخبارات الوطنية الأمريكية المختبرات البيولوجية أوكرانيا منظمة الصحة العالمية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

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