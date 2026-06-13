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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تسقط 110 مسيرات روسية من أصل 118 طائرة

مسيرات روسية
مسيرات روسية
أ ش أ

أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 110 طائرات مسيرة من أصل 118 طائرة أطلقتها روسيا منذ مساء الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم أنه ابتداء من الساعة 6:00 مساء من يوم الجمعة 12 يونيو، أطلق الروس 118 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد" (بما في ذلك الطائرات العاملة بالمحركات النفاثة)، وطائرات "جيربيرا"، و"إيتالماس"، وذخائر "بانديرول" المتسكعة، وطائرات التمويه الخداعية من طراز "بارودي" من الاتجاهات التالية: أوريل، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك (الروسية)، بالإضافة إلى دونيتسك والقرم، وقد تم التصدي للهجوم الجوي بواسطة الطيران، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، والحرب الإلكترونية، ووحدات الأنظمة غير المأهولة، ومجموعات الإطفاء المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.

ووفقا للبيانات الأولية، حتى الساعة 8:30 من صباح اليوم السبت 13 يونيو بالتوقيت المحلي، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو حيّدت 110 طائرات مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وأصابت ثلاث طائرات مسيرة قتالية ثلاثة مواقع، فيما عُثر على الأهداف المسقطة (الحطام) في ستة مواقع، ولا يزال الهجوم مستمرا، حيث توجد عدة طائرات مسيرة روسية حاليا في المجال الجوي.

وأفادت يوكرينفورم بإصابة امرأة تبلغ من العمر 44 عاما ورجل يبلغ من العمر 25 عاما في ميكولايف نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. كما عانى صبي يبلغ من العمر 10 سنوات من رد فعل إجهاد حاد.

مسيرات روسية قوات الدفاع الجوي الأوكرانية طائرات مسيرة

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