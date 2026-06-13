أوكرانيا: لم نشارك قط في تطوير أو إنتاج أو تخزين أسلحة بيولوجية

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف لم تشارك في أي وقت مضى في تطوير الأسلحة البيولوجية أو إنتاجها أو تخزينها.

وقالت الخارجية الأوكرانية - في بيان لها اليوم السبت: "نرفض مجددا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن أوكرانيا تفي باستمرار بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية، ولم يسبق للجانب الأوكراني أن انخرط في أي أنشطة تتعلق بتطوير الأسلحة البيولوجية أو إنتاجها أو تخزينها".

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية رصدت موجة جديدة من المغالطات والمناورات الإعلامية بشأن برامج تعاون محددة في مجالي الأمن البيولوجي والصحة العامة في أوكرانيا.

وشدد دبلوماسيون أوكرانيون على أن "التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال الأمن البيولوجي استهدف لسنوات طويلة وبشكل حصري تعزيز قدرات نظام الصحة العامة والمراقبة الوبائية والتشخيص المختبري، بالإضافة إلى السلامة والأمن البيولوجيين".

وأضاف البيان أن الأنشطة التي يتم تنفيذها هي أنشطة مدنية روتينية تتوافق مع المعايير والممارسات الصحية الدولية، ولا صلة لها بأي أهداف عسكرية.