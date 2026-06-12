بوتين: روسيا ستوسع ضرباتها على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا لردعها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستوسع نطاق ضرباتها على ما وصفه بـ "البنية التحتية الحيوية" في أوكرانيا، بهدف ردع كييف عن استهداف المدنيين والمنشآت داخل الأراضي الروسية.

وقال بوتين - خلال لقائه بعسكريين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة في الكرملين، بمناسبة "يوم روسيا" - إن موسكو "سترد بشكل مناسب على أفعال القوات الأوكرانية"، مضيفاً: "سنكثف ضرباتنا على البنية التحتية للعدو بحيث نمنعه من استهداف منشآتنا المدنية". وفق وسائل إعلام روسية.

تأتي التصريحات في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على أهداف داخل روسيا، بما في ذلك مناطق في محيط العاصمة موسكو، وهو ما دفع القوات الروسية إلى تكثيف عملياتها العسكرية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا "لم تبدأ الحرب"، معتبراً أن ما يجري يأتي في إطار الرد على تطورات مرتبطة بالصراع مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية بما يحقق أهدافها الأمنية.