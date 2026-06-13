الاتحاد الأوروبي يصوت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، لصالح بدء الجولة الأولى من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.

وعقب هذا القرار، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة إكس، أنه سيتم افتتاح الجولة الأولى بعد غد الاثنين وتتناول هذه الجولة المبادئ الأساسية للاتحاد، بدءًا من سيادة القانون وصولًا إلى المؤسسات الديمقراطية.

وتابعت فون دير لاين : "هذا اعتراف بالعزيمة والشجاعة والعمل الجاد الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات، حتى في مواجهة تحديات جسيمة".

وجاء تصويت سفراء الاتحاد الأوروبي بعد أن تخلت المجر عن معارضتها الطويلة الأمد لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت صحيفة بوليتيكو الأوروبية.

وعارضت بودابست بشدة انضمام كييف في عهد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، لكن القيادة الجديدة للبلاد التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي كانت منفتحة على رفع حق النقض (الفيتو) بعد اجتماع بين خبراء أوكرانيين ومجريين حول حقوق الأقليات المجريين المقيمين في أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس بعد التصويت: "كما قلنا، أوكرانيا تفعل ما يلزم، ومن المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي بوعوده أيضًا. ونهنئ مولدوفا على هذه الخطوة التي نتخذها معًا."