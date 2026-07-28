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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في مستهل ودياته للموسم الجديد | المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2 - 1

المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف
المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف
محمد الغزاوى
نتيجة الثانوية العامة 2026

فاز الفريق الأول للكرة بنادي المصري على نظيره فريق كهرباء الاسماعيلية بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وذلك في مستهل مباريات النسور الخضر الودية استعدادًا للموسم الجديد.
 

 المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف

استغل الكابتن عماد النحاس المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه المشاركين في المعسكر المغلق المقام بالاسماعيلية حاليًا بهدف اكساب الجميع حساسية المباريات وكذا التعرف على مستويات جميع اللاعبين وخاصة المصعدين من فريق الشباب للفريق الأول.
انتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدم فريق الكهرباء بهدف مبكر في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح منذر طمين في ادراك هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والثلاثين.
 

وفي الشوط الثاني ينجح محمد الشامي في ادراك هدف الفوزللمصري في الدقيقة الخامسة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بهدفين لهدف.


مثل فريق المصري في الشوط الأول : 


عصام ثروت لحراسة المرمى 


كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف وحسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، مصطفى زيدان كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.


فيما دفع الكابتن عماد النحاس خلال الشوط الثاني بتشكيل مكون من : 


أحمد وهب لحراسة المرمى 


حسام حسن  ، خالد صبحي  ، عبد الوهاب نادر ، الناشئ أحمد صلاح  لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمود حمادة ومصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أحمد علي عامر  ، الناشئ محمود سيد " حمو "  ، زياد فرج  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد الناشئ صالح فريد.
وشهد هذا الشوط الدفع بمحمد الشامي والناشئ عمر فاروق ويوسف الجوهري والناشئ محمود أشرف وأحمد شرف.

المصري كعرباء الإسماعيلية النادى المصري المباريات الودية

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