مصادر تكشف أسباب اعتذار ثروت سويلم عن عضوية رابطة الأندية

كشفت مصادر عن الأسباب التي دفعت النائب ثروت سويلم إلى الاعتذار عن الاستمرار في عضوية رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى مجلس إدارة الرابطة.

وأوضحت المصادر أن أبرز أسباب الاعتذار تمثلت في رفض طلب سويلم بإعفاء طه عزت من منصبه كمدير لإدارة المسابقات، وهو الأمر الذي تسبب في وجود خلاف داخل الرابطة.

وأضافت المصادر أن سويلم أبدى استياءه من عدم اختياره في منصب نائب رئيس رابطة الأندية، حيث يرى أن خبراته الطويلة في مجال إدارة كرة القدم تؤهله لتولي هذا المنصب.

كما أشارت المصادر إلى أن صدور عدد من قرارات رابطة الأندية دون علمه أو الرجوع إليه، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاعتذار عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من رابطة الأندية أو من ثروت سويلم بشأن هذه الأسباب، لتبقى المعلومات المتداولة في إطار ما أكدته المصادر.