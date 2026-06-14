مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن لاعب الأهلي محمد مجدي (قفشة) لن يعود إلى صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى استمرار إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري.

وأوضح فرج عامر أن إدارة النادي الأهلي تبحث في الوقت الحالي عن التعاقد مع صانع ألعاب جديد خلال فترة الانتقالات، مع متابعة عدد من اللاعبين داخل الدوري المصري لاختيار الأنسب لدعم الفريق.

وأشار إلى أن هناك ترشيحات لضم علي محمود، الذي وصفه بأنه أفضل صانع ألعاب في الدوري المصري حاليًا، بالإضافة إلى نادر فرج، كأحد الخيارات المطروحة أمام إدارة الكرة بالنادي.

وأضاف أن القيمة المالية المطروحة قد تلعب دورًا في حسم الصفقة، حيث يطلب نادي إنبي نحو 75 مليون جنيه للتفريط في علي محمود، بينما حدد نادي الإسماعيلي مبلغ 50 مليون جنيه للاستغناء عن نادر فرج، مؤكدًا أن الأهلي سيحسم اختياره النهائي وفقًا لرؤيته الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

وخاض أفشة مع الاتحاد السكندري 11 مباراة خلال فترة الإعارة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر، وكان من بين أهدافه هدف حاسم منح فريقه الفوز على زد وحصد ثلاث نقاط مهمة.

وحسم الأهلي مصير المدير الفني الجديد بالتعاقد مع المغربي حسين عموتة خلفًا للدنماركي ييس توروب، بعدما تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي.