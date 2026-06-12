على البحر.. أفشة يشارك الجمهور صورا من عطلته الصيفية

شارك اللاعب محمد مجدي أفشة صورا جديدة له في أحدث ظهور اثناء عطلته الصيفية.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “البحر دايما بيعرف يرجع الطاقة الحلوة من أول وجديد”.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي تواصل دراسة عدد من الملفات المهمة لإعادة هيكلة قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل توجه داخل النادي نحو تجديد الدماء وخفض متوسط أعمار اللاعبين

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي إن محمد مجدي أفشة عاد للنادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته بنادي الاتحاد السكندري، وهدفه هو الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأضاف شوبير أن الأهلي لم يحسم قراره بعد بشأن أفشة، مشيرا إلى أن هناك خطة تُدرس من أجل النزول بمعدل الأعمار في الفريق، مؤكدا: «محدش يعرف إيه اللي ممكن يحصل في النقطة دي بشأن النزول بمعدل الأعمار. ومن تأكدت عودته للنادي الأهلي حاليا هو أحمد خالد كباكا الذي كان معارا لنادي زد».

وتابع: «الأهلي سيجد معاناة شديدة في إنهاء التعاقدات مع عدد كبير من اللاعيبن يصل لـ 17 لاعب.. والأهلي عنده مشكلة كبيرة في ملف أفشة».