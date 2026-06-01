محمد فاروق: انقسام داخل الأهلي بشأن محمد مجدي أفشة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات مستقبل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي والذي عاد إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: فتح مسؤولو الأهلي ملف محمد مجدي أفشة مبكرًا استعدادًا للموسم الجديد، بعدما شهدت الأيام الماضية مناقشات مكثفة داخل النادي بشأن مستقبل اللاعب، في ظل وجود آراء متباينة حول استمراره مع الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: هناك انقسام بين مسؤولي الأهلي بشأن مصير محمد مجدي أفشة، حيث يرى البعض داخل النادي ضرورة الإبقاء على أفشة ضمن صفوف الفريق، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة ودور مؤثر داخل غرفة الملابس، بالإضافة إلى قدراته الفنية التي تجعله أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق في أي وقت.

في المقابل، يرحب تيار آخر داخل الأهلي بفكرة خروج اللاعب على سبيل الإعارة مرة أخرى خلال الموسم المقبل، خاصًة في ظل المنافسة القوية على مركزه، ورغبة النادي في إعادة ترتيب بعض الملفات الفنية ومنح الفرصة لعناصر أخرى داخل الفريق.