بقيادة البدري.. أهلي طرابلس يضرب موعدا مع أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عن فوز فريق أهلي طرابلس بقيادة المدير الفني حسام البدري على نظيره نادي الاتحاد، في إطار منافسات بطولة كأس ليبيا.

وتأهل أهلي طرابلس إلى المباراة النهائية بفوزه على الاتحاد بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أقيمت امس، على ملعب الاتحاد العسكري.

وسجل ثنائية أهلي طرابلس الليبي أمام الاتحاد مؤيد اللافي وعمران سالم، لتنجح كتيبة حسام البدري في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية

وبهذا الانتصار، حجز أهلي طرابلس بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة، حيث من المقرر أن يلتقي فريق أهلي بنغازي في مواجهة قوية مرتقبة على لقب كأس ليبيا.