شهود عيان يكشفون تفاصيل إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها بطوخ

روى أحد شهود العيان بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية تفاصيل جديدة حول واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد زوجها، مؤكدًا أن المتهم كان معروفًا بتكرار الاعتداء على زوجته خلال السنوات الماضية، وأن المجني عليها كانت تتحمل تلك الخلافات حفاظًا على استقرار الأسرة واستمرار الحياة الزوجية.

المشكلات الأسرية

وقال الشاهد إن الزوجين كانا متزوجين منذ نحو 13 عامًا، ولديهما أبناء، الأمر الذي دفع الزوجة إلى تحمل العديد من المشكلات الأسرية خلال السنوات الماضية.

وتابع أن المتهم حاول في السادسة صباحًا نقل زوجته إلى المستشفى باستخدام "توك توك"، إلا أن أحد السائقين رفض نقلهما، فحاول الاستعانة بأكثر من سائق آخر في المنطقة، مؤكدا أن إحدى الجارات لاحظت حالة غير طبيعية على المجني عليها، وعند اقترابها اكتشفت وفاتها، فأطلقت صرخات استغاثة جمعت الأهالي إلى موقع الواقعة.

حزن وصدمة

وأكد عدد من أهالي القرية أن حالة من الحزن والصدمة خيمت على المنطقة عقب اكتشاف الجريمة، خاصة أن المجني عليها كانت معروفة بحسن الخلق، فيما تجمع العشرات فور سماع الصرخات.

كانت جهات التحقيق بالقليوبية قد انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثمان، كما قررت نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية، والعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة.

و تم التحفظ على الزوج المتهم عقب ضبطه، وبدأت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وظروفها.

بداية الواقعة

شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 44 عامًا مصرعها إثر تعدي زوجها عليها داخل منزل الأسرة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 49 عامًا ويعمل تاجر موبيليا، ارتكب الواقعة على خلفية خلافات أسرية، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطب الشرعي، مع استمرار التحقيقات.