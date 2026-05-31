قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى آخر يوم توزيع الأضحية بعد انقضاء العيد والتشريق؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وارتفاع في نسب الرطوبة
انتهاك سافر.. أبو الغيط يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
خالد الدرندلي: حققنا عوائد مالية مميزة من وديات المنتخب.. ولا توجد أعداد زائدة في البعثة
ثروة الوليد بن طلال تقفز 949 مليون دولار في يوم واحد
مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية
جعلنا نبدو كالحمقى.. مكنزي يهاجم اتحاد الكرة الجنوب أفريقي لهذا السبب
أحمد جلال: مصر فوق الجميع.. وصورة لاعبي الأهلي والزمالك ترد على المتعصبين
مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الهجوم الأمريكي ضد قوارب تهريب المخدرات
شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
أسامة كمال من داخل ماسبيرو: آن الأوان لاستعادة ريادة الإعلام المصري في الوطن العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الهجوم الأمريكي ضد قوارب تهريب المخدرات

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن  أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم منذ أن بدأ البنتاجون باستهداف قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات.

وفي وقت لاحق من أمس السبت؛ نفذ الجيش الأمريكي ضربة جديدة ضد قارب يُشتبه في نقله للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم" في منشور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الزورق كان "يعبر طرقًا معروفة لتهريب المخدرات" بدعم من منظمات إرهابية مُصنّفة، لكن المنشور لم يُسمِّ هذه المنظمات.

 وقد أمر قائد ساوثكوم، الجنرال فرانسيس دونوفان، بتنفيذ الغارة.

ويعد هذا الهجوم الثالث خلال هذا أسبوع، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى أكثر من 200 شخص.

وأفاد المنشور بأنه لم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى، ولم يُذكر في الوقت نفسه أي ناجين من زورق المخدرات المزعوم.

و أضاف المنشور: "أن ساوثكوم ثابتة في التزامها بتطبيق تكتيكات شاملة للقضاء على عصابات المخدرات"، وأرفق فيديو يُظهر انفجار زورق ثم اشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان.

ويأتي هذا الهجوم ضمن حملة عسكرية مستمرة للقوات الأمريكية ضد قوارب التهريب في حوض الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر الماضي.

البنتاجون قوارب المخدرات المحيط الهادئ القيادة الجنوبية الأمريكية بحر الكاريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وحدات سكنية

1200 جنيه لمتر الأرض.. تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الإسكان 2026

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

ترشيحاتنا

الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

نائبة: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم تمثل نموذجا ناجحا في الرعاية الصحية

أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري

أمل سلامة: العلمين الجديدة واجهة مصر الحديثة ورسالة لقدرة الدولة على صناعة المستقبل

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

برلماني يشيد بتصريحات وزير البترول عن الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد