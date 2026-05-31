مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الهجوم الأمريكي ضد قوارب تهريب المخدرات

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم منذ أن بدأ البنتاجون باستهداف قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات.

وفي وقت لاحق من أمس السبت؛ نفذ الجيش الأمريكي ضربة جديدة ضد قارب يُشتبه في نقله للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم" في منشور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الزورق كان "يعبر طرقًا معروفة لتهريب المخدرات" بدعم من منظمات إرهابية مُصنّفة، لكن المنشور لم يُسمِّ هذه المنظمات.

وقد أمر قائد ساوثكوم، الجنرال فرانسيس دونوفان، بتنفيذ الغارة.

ويعد هذا الهجوم الثالث خلال هذا أسبوع، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى أكثر من 200 شخص.

وأفاد المنشور بأنه لم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى، ولم يُذكر في الوقت نفسه أي ناجين من زورق المخدرات المزعوم.

و أضاف المنشور: "أن ساوثكوم ثابتة في التزامها بتطبيق تكتيكات شاملة للقضاء على عصابات المخدرات"، وأرفق فيديو يُظهر انفجار زورق ثم اشتعال النيران فيه وتصاعد الدخان.

ويأتي هذا الهجوم ضمن حملة عسكرية مستمرة للقوات الأمريكية ضد قوارب التهريب في حوض الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر الماضي.