الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهربة من جدة .. ضبط راكب في مطار الأقصر بحوزته ذخيرة بنادق هواء

نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بمطار الأقصر الدولى برئاسة  مصطفى عبد الفتاح عبد الكريم القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع من ضبط محاولة تهريب عدد من  الطلقات التى يُشتبه في كونها ذخيرة لبنادق الهواء خلال إجازة عيد الأضحى بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار جدة تم ضبط 730 طلقة يُشتبه في كونها ذخيرة لبنادق الهواء بحوزة أحد الركاب .

واشترك فى الضبط وتحريز المضبوطات لجنة من فاطمة رأفت و أحمد الطيب مأمورى الجمرك وعمر حسان بمكافحة التهرب الجمركي و رفاعي محمد شاكر بإدارة الأمن الجمركي تحت اشراف طارق عبد الرحمن مدير إدارة تفتيش الركاب

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط بالواقعة وحرره عمرو محسوب بالشؤون القانونية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار الاقصر جمارك مطار الاقصر وزارة الطيران مصلحة الجمارك

