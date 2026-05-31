تزامناً مع عيد الإعلاميين.. انطلاق أولى حلقات برنامج «من ماسبيرو»| فيديو

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «من ماسبيرو» بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين في 31 مايو، ليقدم نموذجًا إعلاميًا يستلهم تراث ماسبيرو العريق ويعيد إحياء الذاكرة الإعلامية المصرية بروح معاصرة وبسيطة وإنسانية، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو إعلام أكثر قربًا من الجمهور.

موعد إطلاق البرنامج دلالة رمزية خاصة

ويحمل اختيار موعد إطلاق البرنامج دلالة رمزية خاصة، إذ يتزامن مع عيد الإعلاميين المرتبط بتاريخ انطلاق الإذاعة المصرية عام 1934، وهو ما يؤكد المكانة التاريخية لمبنى ماسبيرو باعتباره الأصل الحقيقي للإعلام المصري ومنصة أساسية أسهمت في تشكيل الوعي العام على مدار عقود.

من الناس.. لكل الناس

ويقوم البرنامج على شعار «من الناس.. لكل الناس»، حيث يعتمد على تقديم محتوى مستمد من قصص الواقع اليومي للمواطنين، مع الحرص على تمثيل مختلف فئات المجتمع دون تمييز، بما يعزز قيم التنوع والعدالة في الخطاب الإعلامي ويجعل الجمهور شريكًا أساسيًا في صناعة المحتوى.

روح المجتمع المصري وتنوعه

كما يحمل التتر والموسيقى التصويرية للبرنامج توقيع الموسيقار تامر كروان، حيث تعكس الألحان الهوية المصرية وتدعم الطابع الإنساني للبرنامج، إلى جانب رؤية بصرية تعتمد على ظهور وجوه مصرية حقيقية من مختلف الفئات والأعمار، بما يعبر عن روح المجتمع المصري وتنوعه.

أرشيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية الشهيرة

ويستند البرنامج إلى استلهام أسماء عدد من الفقرات من أرشيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية الشهيرة التي قدمها ماسبيرو عبر تاريخه، مثل «حديث المدينة» و«نادي السينما»، في إطار تكريم رموز الإعلام المصري وتوجيه تحية وفاء للأجيال التي أسست مسيرة الإعلام الوطني ورسخت حضوره وتأثيره في وجدان المصريين.

برنامج «من ماسبيرو»

ويأتي برنامج «من ماسبيرو» ليؤكد استمرار دور الإعلام الوطني في التعبير عن نبض الشارع المصري، وتعزيز التواصل مع الجمهور، انطلاقًا من إرث مهني عريق ورؤية تتطلع إلى المستقبل.