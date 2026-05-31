أحمد جلال: مصر فوق الجميع.. وصورة لاعبي الأهلي والزمالك ترد على المتعصبين

أشاد الناقد الرياضي أحمد جلال بالأجواء التي تجمع نجوم الأهلي والزمالك داخل صفوف منتخب مصر، مؤكدًا أن الانتماء للوطن يظل دائمًا فوق أي تعصب أو خلافات كروية.

ونشر أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة لعدد من لاعبي الأهلي والزمالك خلال رحلة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم، معبرًا عن سعادته بحالة الانسجام التي تجمع اللاعبين داخل المعسكر.

وكتب أحمد جلال: «من أجل هذا نحب منتخب بلدنا.. زعلان من الصورة.. عندك حق.. أصلنا لو اتكلمنا كويس عن بعض هنبقى لجنة»، في إشارة إلى حالة الجدل التي تثار أحيانًا حول الإشادة بالعلاقات الطيبة بين اللاعبين.

وأضاف: «بس فتوح وزيزو ومنعم وعاشور وعبد المجيد ومهدي ومهند، وقبلهم الشناوي وصلاح وتريزيجيه.. كلهم إخوات»، مؤكدًا أن الروح التي تجمع لاعبي المنتخب تتجاوز الانتماءات للأندية.

كما أشار إلى أن وجود نجوم كبار مثل عبد الله السعيد كان سيضيف مزيدًا من البهجة للصورة، قائلًا: «ولو عبد الله السعيد أيقونة الدوري المصري كمان كان موجود.. كان هيكون في الصورة وبيضحك.. علشان الصورة تطلع حلوة».

وانتقد أحمد جلال ما وصفه بـ«فن صناعة الكراهية» بين الجماهير، مؤكدًا أن نشر التعصب وإثارة الفتن بين الجماهير لا يخدم الكرة المصرية، بل يؤثر سلبًا على دعم المنتخب الوطني.

واختتم رسالته بالدعاء لمنتخب مصر بالتوفيق في كأس العالم، قائلًا: «مصر فوق الجميع.. وربنا يكرمنا في منتخبنا ويحقق أول وتاني وتالت فوز، في مونديال أمريكا، ويكمل لأبعد نقطة بإذن الله في كأس العالم».