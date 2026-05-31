مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن دخول البرازيلي فيليب كاردوسو، مهاجم فريق النجمة السعودي، ضمن اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وأوضح طارق السيد أن اللاعب أصبح على رادار مسؤولي الأهلي؛ في ظل تحركات الإدارة لتدعيم الخط الهجومي بعناصر قوية قادرة على تقديم الإضافة للفريق خلال الموسم الجديد.

ويعد فيليب كاردوسو من العناصر التي لفتت الأنظار مع فريق النجمة السعودي، بعدما قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله محل متابعة من جانب عدد من الأندية الباحثة عن تدعيمات هجومية قوية.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم عدد من الملفات المهمة داخل الفريق، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أو الراحلين، وذلك استعدادًا لخوض تحديات الموسم المقبل والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع اللاعب، خاصة في ظل متابعة الجهاز الفني لعدد من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق.