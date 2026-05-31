قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 ..السبت المقبل
بأمر الرئاسة.. خطة شاملة لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات هيئة التدريس بالجامعات
5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين
لا تشتري الخضروات في هذه الأكياس.. تحذير مهم من القومي للتغذية| فيديو
النيابة البحرينيةتستجوب 41 متهما في التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الايراني
المنتخب الوطني يتدرب في الواحدة صباحاً استعداداً لودية البرازيل
موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية
منتخب الرأس الأخضر يكتسح صربيا بثلاثية وديا استعدادا لكأس العالم
الرئيس الإيراني يطلب الاستقالة احتجاجا على هيمنة الحرس الثوري على القرار
رقم خرافي.. تعرف على قيمة مكافأة باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ودية البرازيل
الجيران فضحوه من البلكونة.. القبض على لص أنابيب البوتاجاز في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الاستقامة بعد العودة.. رسالة مهمة من وزير الأوقاف للحجاج

الحجاج
الحجاج
محمد شحتة

يترك موسم الحج في نفوس المؤمنين آثارًا روحية عميقة، تتطلب الاستقامة والمداومة على الطاعة والتحلي بالخلق النبوي، ومع إطلالة العام الهجري الجديد تتجدد النوايا لترتيب الأولويات وإدارة الأوقات بفاعلية، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء وحب الوطن كجزء أصيل من الفطرة السليمة والمقاصد الشرعية النبيلة.

ماذا بعد فريضة الحج؟

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن أهل العلم وأهل الله يقولون: إن الإنسان الحاج عندما ينهي الحج وتتم المناسك ويتحلل منها، يبدأ في التطلع لثلاثة أمور، وهي:

أولًا: أنه بعد تمام المناسك يزور المدينة المنورة، ويزور المرقد والمشهد النبوي العظيم، قبر المصطفى وروضته العظيمة -الروضة المشرفة-، يقوم بهذه الزيارة للجناب النبوي المعظم بكل ما تمثله في نفس الإنسان من ارتباط عظيم وحب، ومشاعر تبجيل وتعظيم وإيمان وتصديق لسيدنا ومولانا محمد، إذن بعد تمام مناسك الحج تأتي قضية الزيارة، ثم يأتي التشوق للرجوع إلى الوطن وما تحركه قضية الوطن في نفس الإنسان من الاشتياق إلى الأوطان، والنزوع إليها والميل الجارف إلى الوطن، وتقدير قيمة الوطن في نظر الشريعة وفي نظر الفطرة السليمة، ثم بعد ذلك الاستقامة والمداومة على الطاعة بعد انقضاء أعمال الحج، إذن المهمة الأولى هي زيارة الجناب النبوي المعظم والنزول إلى المدينة المنورة والتنعم بروضتها الشريفة التي هي جزء من جنات النعيم، والوقوف في موقف السلام والتحية والتوقير لسيدنا محمد.

وثانيًا: العودة إلى الوطن، وقضية الوطن، وتوقير وتبجيل وتعظيم قضية الوطن في وجدان الإنسان.

وثالثًا: المداومة على الطاعة، والاستقامة مع رب العالمين، وكيف أن الحاج الذي يرجع من البيت الحرام ينبغي أن يرى الناس فيه تغيرًا شاملًا في حياته، وتغيرًا كاملًا في سلوكيات هذا الإنسان، في طريقته، وفي أسلوبه، وفي كلامه، وفي روحه، وفي نفسيته، وفي طريقة التعامل مع الأسرة والبيت والجيران والناس والزملاء في العمل، حيث ينبغي أن يكون بالفعل إنسانًا رجع من الحج كيوم ولدته أمه.

وذكر أسامة الأزهري، أن الحاج إذا انتهى من مناسكه، وتوجه إلى المدينة المنورة؛ امتلأ قلبه إيمانًا وحبًّا وتبجيلًا وتوقيرًا وتعظيمًا لمقام سيدنا ومولانا محمد، ويتعلم من هذا معنى مهم، وهو أن سيدنا محمد جاء من عند الله تعالى بالهدى والنور وبالدين الحق ليظهره الله تعالى على الدين كله، وجاء بالشرائع والأحكام، وجاء بالقيم والآداب، وجاء رحمة للعالمين وجاء ختامًا للنبوات والمرسلين، وجعله الله نورًا ممدودًا بين السماء والأرض، وأيده الله تعالى بالمعجزات الباهرة، وأنزل عليه القرآن العظيم.

وأنطق لسانه بالحكمة والسنة المشرفة المشرقة، والمبينة لما في القرآن العظيم، حيث جاء فعلم الدنيا معنى النور، ومعنى الجمال «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، ومعنى الأخلاق والحضارة، ومعنى العمران، ومعنى العناية بالحرف والمهن، ومعنى إكرام الإنسان، ومعنى جبر الخواطر، ومعنى بر الوالدين، ومعنى حسن الجوار، ومعنى حسن العشرة في الحياة الزوجية بين الناس، وأن يكف الإنسان عن العنف، وأن يكف الإنسان عن سوء وفحش القول، وأن يكون الإنسان إنسانًا رحيمًا، إنسانًا رفيع الخلق، إنسانًا ممتلئًا بالتهذيب ودماثة الخلق ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمࣲ﴾ [القلم: ٤]، «أَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا».

الاستقامة بعد الحج

وعن الاستقامة بعد الحج، فإن الإنسان يرجع من الحج كيوم ولدته أمه، يعني: غفرت ذنوبه، ويعني: أنه يبدأ صفحة جديدة أو مرحلة جديدة من الحياة، فنحن نريد للإنسان إذا رجع من الحج أن يُشعر الناس بأنه قد حصل تغير كبير في قيمه وفي سلوكياته وفي اختيار ألفاظه، فيا كل إنسان حج بيت الله، أو كان متشوقًا إلى الحج ولم يكتب له: عامل الناس بـ الخلق النبوي، وإذا كنت تاجرًا أو كنت سائقًا أو كنت موظفًا أو كنت عاملًا أو كنت فلاحًا أو كنت تعمل في الحافلة أو أي مكان كريم تعمل فيه.

وتابع: إذا ذهبت إلى زيارة البيت الحرام حاجًا أو معتمرًا أو تعلقت به وعرفت قيمته، فلتجعل الناس ترى في سلوكياتك معنى الرقي، فإذا ذهبت لطاعة الله وعدت فعد محملًا بهدية للناس، تتمثل هذه الهدية في طيب القول، وفي حسن اللفظ، وفي الكلام الطيب الذي تسعد به القلوب، وفي التعامل الحسن، وفي صدق المعاملة، وفي لين البيع والشراء، وفي حسن معاملة الزوجة، وفي لطف معاملة الأبناء، وفي الإحسان إلى الجيران، ونرجو من الله تعالى أن يملأ سلوكياتنا بأكملها نورًا وهداية وبصيرة.

العودة من الحج

وأوضح وزير الأوقاف، أن العودة من رحلة الحج تمثل ميلادًا جديدًا يفرض على المسلم استدامة الطاعة، وتجسيد الأخلاق المحمدية في كافة معاملاته اليومية، وتمتد هذه الروحانية لتشمل حب الأوطان وعمارتها والاعتراف بفضلها، ومع بداية العام الهجري تتأكد أهمية محاسبة النفس وتجديد العزم، واستثمار كل لحظة في أعمال صالحة وإنجازات حقيقية تُنظم وفق أولويات واضحة، ليبقى أثر الإنسان طيبًا، وذكرُه ممتدًا بالخير في الدنيا والآخرة.

الحج الحجاج حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن المدينة المنورة الطاعة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. يبدأ رسمياً بعد 20 يوم

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

ترشيحاتنا

العميد طارق العكاري

طارق العكاري: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية

ترامب

سي بي إس: ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق

التعليم العالي

التعليم العالي يكشف تفاصيل توجيهات الرئيس بتحويل مصر لمركز إقليمي ودولي للتعليم

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد