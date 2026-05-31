موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

تنطلق مباراة مصر والبرازيل الودية يوم الأحد الموافق السابع من يونيو المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني في اطار الاستعدادات النهائية للمونديال.

وتضم قائمة المنتخب النهائية لكاس العالم كل من

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.