التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ودية البرازيل

يستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية يوم الأحد الموافق السابع من يونيو المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي :مصطفى شوبير

خط الدفاع :كريم حافظ - رامى ربيعه- ياسر إبراهيم - حمدى فتحى

خط الوسط :مهند لاشين - مروان عطيه - إمام عاشور

الهجوم :تريزيجيه - مرموش - محمد صلاح