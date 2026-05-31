تعرف على قائمة الجزائر في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر عن قائمة المنتخب في منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك





ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.

وجاؤت قائمة منتخب الجزائر لكأس العالم



حراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين مستيل، عبد اللطيف رمدان.

خط الدفاع: رفيق بلحالي، سمير شرقي، ريان آيت نوري، جوان حجام، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، زين الدين بلعيد، أشرف عبادة، محمد أمين توقاي.

خط الوسط: نبيل بن طالب، هشام بوداوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازا، ياسين تيتراوي، راميز زروقي.

خط الهجوم: محمد أمين عمورة، نذير بن بوعلي، عادل بولبينة، فارس دجامس، أمين جويري، أنيس حاج موسى، رياض محرز