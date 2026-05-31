الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

آية الجارحي

مدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فترة التقديم بمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وذلك  لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي في 14 يونيو 2026.

مهله اضافية لـ  تنفيذ وحدات سكنية

 منح المهلة الإضافية للتقديم يأتي نظرًا لتزامن انتهاء فترة التقديم، المعلن عنها مسبقًا في 30 مايو 2026، مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة أمام جميع الشركات الراغبة في التقديم واستكمال أوراقها.

طرح وحدات سكنية جديدة

ويشمل الطرح الجديد قطع أراضٍ بمواقع مميزة في المدن المطروحة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدانًا، مع استهداف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.

حدائق أكتوبر

وتشهد مدينة حدائق أكتوبر طرح 4 قطع أراضٍ، وهي القطع أرقام (3، و4، و5، و6) بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية.

العاشر من رمضان

 بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتَي أرض؛ إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر.

 أكتوبر الجديدة

كما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

سوهاج الجديدة

 فيما تشهد مدينة سوهاج الجديدة طرح قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي.

مدينة السادات

وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتَي أرض بمنطقتي النرجس والزهور.

 العبور الجديدة

بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح 4 قطع أراضٍ؛ حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، فيما تقع القطع الثلاث الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي القطع أرقام (2، و12، و14).

 أسيوط الجديدة

كما تشهد مدينة أسيوط الجديدة طرح قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، فيما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتَي أرض رقمي (8، و9) بحي جاردينيا.

وقد شهد الطرح إقبالًا ملحوظًا من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 22 مطورًا عقاريًا، مع إبداء المزيد من الشركات رغبتهم في التقديم.

المطورين العقاريين

وأضافت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن ٢٢ مطورًا عقاريًا، مع إبداء المزيد من الشركات عن رغبتها في التقديم.

وأكدت مي عبد الحميد أن الطرح يشمل عدة مدن وهي (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا، مع استهداف بناء ١٩ ألف وحدة سكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات.

وتابعت مي عبد الحميد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية (مياه - صرف صحي - ري - كهرباء) على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، على أن يتولى المطور العقاري، على نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه - صرف صحي - ري - كهرباء - تليفونات - غاز... إلى آخره) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنية، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.

وتابعت أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وشددت على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلتزم بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم لمدة ٢٠ عام بفائدة ٨%، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه، والذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة ٣ عصرًا، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات بعد ذلك التوقيت، مع التأكيد على أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن طلبه.

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية

داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

بالحجاب .. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بظهور لافت

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

