المسجد النبوي يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج

رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام و المسجد النبوي، جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي، لخدمة الزوار و المصلين من ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية و التنظيمية.

وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات شملت تهيئة (141) بابًا لتنظيم حركة الدخول والخروج في أقسام الرجال والنساء، إلى جانب تجهيز (100) ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته؛ بما يسهم في انسيابية حركة الزوار والمصلين،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

كما وفرت الهيئة (25) ألف سجادة في المسجد النبوي والساحات المحيطة به لاستيعاب المصلين، وجهزت (194) سلمًا ومصعدًا كهربائيًا لتسهيل تنقلهم، إضافة إلى تشغيل (10) آلاف حافظة زمزم لتوفير المياه في أرجاء المسجد وساحاته.

و أضافت أن الجهود شملت تجهيز (2782) دورة مياه في مناطق الخدمات أسفل المسجد النبوي، إلى جانب تشغيل (6060) سماعة صوتية، لنقل الصلوات والخطب والدروس العلمية بوضوح في مختلف المواقع.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء التعبدية الملائمة لهم خلال فترة ما بعد الحج.