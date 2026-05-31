الحرس الثوري الإيراني: 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني، قالت إن هناك 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا.

وفي وقت سابق كشف التلفزيون الإيراني ، عما وصفه بمذكرة تفاهم غير رسمية جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة، تتضمن بنوداً حساسة تتعلق بمضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وبحسب ما أوردته القناة الإيرانية، فإن التفاهمات المطروحة تشمل إعادة تنظيم قواعد العبور في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، في خطوة قد تكون لها تداعيات واسعة على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

كما أشارت التفاصيل المنشورة إلى وجود تعهد أمريكي بالسماح لإيران بالوصول إلى جزء من أصولها المجمدة، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، ضمن إطار التفاهمات المعلنة.

وفي المقابل، لم تصدر الولايات المتحدة أي موقف أو تعليق رسمي يؤكد أو ينفي ما نشره التلفزيون الإيراني بشأن هذه المذكرة.