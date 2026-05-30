سلطنة عُمان تحذر السفن بعد رصد جسم طافٍ يُشتبه بأنه لغم بحري في مضيق هرمز

أعلنت سلطنة عُمان، السبت، رصد جسم طافٍ يُشتبه في كونه لغماً بحرياً داخل مياهها الإقليمية في مضيق هرمز، في خطوة دفعت السلطات البحرية إلى إصدار تحذير عاجل لجميع السفن ومرتادي البحر والصيادين لتوخي أقصى درجات الحذر أثناء الإبحار في المنطقة.

وقال مركز الأمن البحري العُماني، في بيان رسمي، إنه تم رصد جسم عائم مشبوه غرب منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العُماني، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال كونه لغماً بحرياً.

ودعا المركز السفن التجارية وناقلات النفط والصيادين إلى الابتعاد عن أي أجسام مجهولة أو مشبوهة يتم رصدها في المياه، والإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة دون محاولة الاقتراب منها أو التعامل معها.

وأكدت السلطات العُمانية أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت يُعد فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

ويكتسب أي حادث أمني أو تهديد محتمل في هذا الممر أهمية دولية نظراً لتأثيره المباشر على حركة التجارة والطاقة العالمية.

ووفقاً للبيان، فإن التحذير يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الملاحة الآمنة، دون أن تعلن السلطات حتى الآن عن مصدر الجسم المشبوه أو الجهة المحتمل ارتباطها به. كما لم يتم الكشف عن نتائج الفحص الفني الأولي أو الإجراءات الميدانية التي اتخذتها الفرق المختصة للتعامل مع الجسم الطافي.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية تتسم بحساسية أمنية متزايدة في منطقة الخليج العربي، حيث سبق أن شهدت مياه المنطقة خلال السنوات الماضية حوادث استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، إضافة إلى عمليات مرتبطة بالألغام البحرية والطائرات المسيّرة، ما جعل أمن الملاحة في مضيق هرمز محل متابعة مستمرة من قبل الدول المطلة عليه والقوى البحرية الدولية.

ولم تُسجل حتى الآن أي حوادث مرتبطة بالجسم المشتبه به، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات الرصد والتقييم الميداني للتأكد من طبيعة الجسم واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة.

