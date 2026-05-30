قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة
نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة
تفاصيل رحله المنتخب في كأس العالم 2026
غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ
إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عُمان تحذر السفن بعد رصد جسم طافٍ يُشتبه بأنه لغم بحري في مضيق هرمز

سلطنة عمان
سلطنة عمان
القسم الخارجي

أعلنت سلطنة عُمان، السبت، رصد جسم طافٍ يُشتبه في كونه لغماً بحرياً داخل مياهها الإقليمية في مضيق هرمز، في خطوة دفعت السلطات البحرية إلى إصدار تحذير عاجل لجميع السفن ومرتادي البحر والصيادين لتوخي أقصى درجات الحذر أثناء الإبحار في المنطقة.

وقال مركز الأمن البحري العُماني، في بيان رسمي، إنه تم رصد جسم عائم مشبوه غرب منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العُماني، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال كونه لغماً بحرياً. 

ودعا المركز السفن التجارية وناقلات النفط والصيادين إلى الابتعاد عن أي أجسام مجهولة أو مشبوهة يتم رصدها في المياه، والإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة دون محاولة الاقتراب منها أو التعامل معها.

وأكدت السلطات العُمانية أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، في وقت يُعد فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. 

ويكتسب أي حادث أمني أو تهديد محتمل في هذا الممر أهمية دولية نظراً لتأثيره المباشر على حركة التجارة والطاقة العالمية.

ووفقاً للبيان، فإن التحذير يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الملاحة الآمنة، دون أن تعلن السلطات حتى الآن عن مصدر الجسم المشبوه أو الجهة المحتمل ارتباطها به. كما لم يتم الكشف عن نتائج الفحص الفني الأولي أو الإجراءات الميدانية التي اتخذتها الفرق المختصة للتعامل مع الجسم الطافي.

ويأتي هذا التطور في ظل أجواء إقليمية تتسم بحساسية أمنية متزايدة في منطقة الخليج العربي، حيث سبق أن شهدت مياه المنطقة خلال السنوات الماضية حوادث استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، إضافة إلى عمليات مرتبطة بالألغام البحرية والطائرات المسيّرة، ما جعل أمن الملاحة في مضيق هرمز محل متابعة مستمرة من قبل الدول المطلة عليه والقوى البحرية الدولية.

ولم تُسجل حتى الآن أي حوادث مرتبطة بالجسم المشتبه به، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات الرصد والتقييم الميداني للتأكد من طبيعة الجسم واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة.
 

سلطنة عُمان مضيق هرمز السلطات البحرية تحذير عاجل مركز الأمن البحري العُماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

براد بيت وانجلينا جولي

نجل أنجلينا جولي يتخلى عن اسم والده براد بيت

حماقي

أحمد إبراهيم يعلن مشاركته في البوم حماقي بـ 5 أغنيات

عامر منيب

حلا شيحة تستعيد ذكرى عامر منيب: كان إنسانًا خلوقًا ويحرص على الصلاة في مواقع التصوير

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد