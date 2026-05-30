الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حظر التجول ببلدة بيت امر شمال الخليل ويقتحم عدة مناطق بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فرض حظر التجول في بلدة بيت امر شمال الخليل، كما اقتحمت عدة مناطق في محافظات الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل، محمد عوض، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال تواصل فرض حظر التجول في البلدة لليوم الثالث على التوالي، منوها بأنها فرضته منذ من مساء يوم الخميس، ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة وفتشت عدة منازل تعود لعائلتي أبو عياش واخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، وأغلق الشوارع الرئيسية والفرعية بالمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، ومنع أمس اقامة صلاة الجمعة في كل مساجد البلدة، كما أغلق أكثر من 25 طريقا فرعيا داخل البلدة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عبوين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة روابي وقرية عجول شمال رام الله، وقرية عارورة شمال غرب المحافظة، وبلدة سجل شمال شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عبر مدخلها الشرقي، وانتشرت في الحارة الشامية ومنطقة المغاير، وداهمت عدداً من المنازل في المنطقة، دون أن تُسجَّل أي اعتقالات حتى هذه اللحظة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل ربيع أحمد لدادوة (15 عاما)، بعد أن داهمت منز ذويه خلال اقتحامها قرية المزرعة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي القدس، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي مجاهد عماد بدران على هدم منزله ذاتياً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن مساحة المنزل تبلغ 75 متراً مربعاً، وهو قائم منذ عام 2019، كما فرضت سلطات الاحتلال على العائلة مخالفات وغرامات مالية بلغت قيمتها نحو 75 ألف شيكل، وما زالت تواصل تسديدها.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وحطموا مركبة أحد المواطنين.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن مستوطنين هاجموا أطراف قرية دير أبو مشعل، واستولوا على مركبة أحد المواطنين، وقاموا بدفع المركبة وإسقاطها، ما أدى إلى تحطمها.