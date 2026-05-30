استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال نسف منازل في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة.

وأشارت إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي لنسف منازل شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و938 شهيدا، و172 ألفا و919 جريحا.