الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على باريس 1\0 في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف أرسنال عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 6.

وشهد الشوط الأول استحواذا كبيرا من لاعبي باريس سان جيرمان ولكن دون خطورة على مرمى أرسنال.

وحاول فريق أرسنال إحراز الهدف الثاني من خلال استغلال الهجمات المرتدة ولكن تصدى دفاعات باريس لهجوم الجانرز.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليان باتشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراستخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوويه.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني.

تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل، هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس، لويس سكيلي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

وكان فريق آرسنال قد تأهل لدور النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.