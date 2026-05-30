برلمانية: بناء براند مصر العقاري خطوة استراتيجية للتحول إلى وجهة عالمية لتصدير العقار وجذب الاستثمار

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة للعقار في المنطقة، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي شهدتها الجمهورية الجديدة، وما تم تنفيذه من مدن ذكية وبنية تحتية متطورة ومشروعات قومية تضاهي كبرى المشروعات العالمية.

وقالت "الصبان" إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم بيع العقار إلى بناء "براند مصر العقاري"، على غرار التجارب الدولية الناجحة التي استطاعت تحويل القطاع العقاري إلى قوة اقتصادية مؤثرة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأضافت أن تأسيس هوية تسويقية عالمية موحدة للعقار المصري أصبح ضرورة ملحة، بما يعكس صورة مصر الحديثة ويبرز ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني وجودة حياة وخدمات متطورة، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي.

وأشارت عضو لجنة الإسكان إلى أهمية إنشاء منصة عقارية مصرية عالمية متعددة اللغات تضم كافة المشروعات المعتمدة داخل الدولة، مع توفير جولات افتراضية وصور تفاعلية وخدمات إلكترونية متكاملة للحجز والتعاقد، بما يسهل على المستثمر الأجنبي اتخاذ قرارات الشراء في بيئة تتسم بالشفافية والاحترافية.

وشددت ولاء الصبان على ضرورة إطلاق حملات تسويق دولية احترافية تستهدف الأسواق العربية والخليجية والأوروبية، مع التركيز على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والأسعار التنافسية، والمناخ المعتدل، والسواحل المتنوعة، والمدن الجديدة التي توفر فرصًا استثمارية واعدة.

وأكدت أن التوجه العالمي في تسويق العقارات لم يعد يعتمد على بيع الوحدات السكنية فقط، بل يرتكز على تسويق نمط حياة متكامل، وهو ما تمتلكه مصر بقوة داخل مدنها الجديدة من خلال توفير بيئة تجمع بين السكن والاستثمار والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والأمان.

ودعت إلى ربط شراء العقارات بحزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل منح الإقامة العقارية طويلة الأجل، وتسهيل التحويلات البنكية، وتبسيط إجراءات التملك للأجانب، بما يسهم في تعزيز جاذبية العقار المصري وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت "الصبان" أن تنظيم معارض عقارية مصرية متنقلة في عدد من العواصم العالمية يمثل خطوة مهمة للترويج المباشر للمشروعات المصرية، إلى جانب الاستعانة بأحدث أدوات التسويق الرقمي وشركات التسويق الدولية والمؤثرين العالميين للوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين المستهدفين.

وأكدت أن نجاح ملف تصدير العقار يرتبط بشكل مباشر باستمرار جهود الدولة لتنظيم السوق العقارية داخليًا، من خلال تصنيف المطورين العقاريين، وضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة، باعتبار أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لجذب المستثمر الأجنبي.

واختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحاتها بالتأكيد على أن بناء "براند مصر العقاري" ليس مجرد مشروع تسويقي، وإنما مشروع اقتصادي قومي قادر على جذب مليارات الدولارات، ودعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للحياة والاستثمار والسياحة، مشيرة إلى أن مصر لا ينقصها اليوم حجم المشروعات أو الإمكانيات، وإنما تحتاج إلى رؤية تسويقية عالمية حديثة تُبرز حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة.