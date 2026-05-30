مش متزن نفسيًا .. تفاصيل إنقاذ شخص حاول إلقاء نفسه من أعلى سطح عقار بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إلقاء نفسه من أعلى سطح عقار بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بوقوف أحد الأشخاص أعلى سطح عقار وإبدائه رغبته فى إلقاء نفسه ، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم توجيه النصح والإرشاد له وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه دون حدوث أية مكروه له ، وتبين ظهور علامات عدم الإتزان عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية لتقلى العلاج اللازم.



