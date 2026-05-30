«بسبب شقة».. الداخلية توضح حقيقة ادعاءات التعدي على شخص بمشاركة ضابط شرطة بالعبور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام بعض الأشخاص من بينهم ضابط شرطة بممارسة أعمال البلطجة والتعدى عليه والإدعاء بتواطؤ القائمين على قسم شرطة أول العبور بالقليوبية معهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العبور بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص - مصاب بجرح بالرأس وكسر بالجمجمة وتم حجزه بالمستشفى ، شقيقه "ضابط شرطة" ، وصديقه "مصاب بجرح قطعى بالقدم") وطرف ثان: (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، زوجته "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول شقة سكنية قام الضابط بشرائها من نجل خالته ورغبة الشاكى فى شرائها منه ورفض الضابط ذلك ، قام خلالها الطرف الثانى بإلقاء حجارة من أعلى العقار محل الخلاف على الطرف الأول مما أدى إلى إصابتهم على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.