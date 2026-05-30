محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية

حذرت السلطات الإيرانية من أن أي مخالفة لمقررات وتعليمات العبور البحري في مضيق هرمز قد تعرض أمن السفن والملاحة البحرية لـ"مخاطر جدية"، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية الحيوية في منطقة الخليج العربي.

وجاء التحذير على لسان مسؤولين في الأجهزة البحرية الإيرانية، الذين أكدوا أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط العابرة للمضيق مطالبة بالالتزام الكامل بقواعد الملاحة والإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان سلامة حركة العبور.

وأوضح المسؤولون أن تجاهل التعليمات أو الخروج عن المسارات المحددة قد يؤدي إلى مخاطر أمنية وملاحية، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الحساسة التي تشهدها المنطقة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتعبر من خلاله كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات دولية إلى أن نحو خُمس استهلاك النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق الاستراتيجي، ما يجعل أي تطورات أمنية فيه محل متابعة دقيقة من قبل الدول المستهلكة للطاقة وشركات الشحن البحري العالمية.

ويأتي التحذير الإيراني بعد أيام من إعلان سلطنة عُمان رصد جسم طافٍ يُشتبه في كونه لغماً بحرياً ضمن مياهها الإقليمية في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع الجهات العُمانية المختصة إلى إصدار تنبيهات ملاحية للسفن والعاملين في القطاع البحري لتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة. وقد أعاد هذا التطور المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً وحساسية على المستوى الدولي.

كما تتزامن التصريحات الإيرانية مع استمرار التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على حركة النقل البحري في الخليج. وخلال السنوات الماضية شهدت المنطقة حوادث استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط، إضافة إلى اتهامات متبادلة بين أطراف إقليمية ودولية بشأن مسؤولية بعض الهجمات أو التهديدات التي طالت الملاحة البحرية.

ويرى خبراء في شؤون الأمن البحري أن التحذيرات الإيرانية تعكس حرص طهران على تأكيد دورها في إدارة السلامة الملاحية ضمن نطاقها البحري، لكنها في الوقت نفسه تبرز حجم التحديات الأمنية التي تواجه حركة التجارة العالمية في المنطقة.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالقوانين البحرية الدولية وإجراءات التنسيق بين الدول المشاطئة للمضيق يبقى عاملاً أساسياً للحفاظ على انسيابية الملاحة وتجنب أي حوادث قد تؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل الهيئات البحرية الإقليمية والدولية مراقبة الأوضاع في مضيق هرمز، وسط دعوات متكررة للحفاظ على حرية الملاحة وضمان أمن السفن التجارية بعيداً عن أي تصعيد قد يهدد أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم.