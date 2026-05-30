رئيس جهاز العلمين الجديدة : جوهرة المتوسط تتألق عالميًا .. وإشغالات العيد تجاوزت 70%

قال الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة، بعدما نجحت في التحول من منطقة ارتبطت لعقود بمخلفات الحروب والألغام إلى مدينة عصرية متكاملة تستقطب الزوار من مختلف الجنسيات.

مكانة متميزة على خريطة السياحة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن مدينة العلمين الجديدة باتت تحظى بمكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية، حيث تستقبل أعدادًا متزايدة من السياح العرب والأفارقة والأجانب إلى جانب الزائرين المصريين، مشيرًا إلى أنها أصبحت بحق «جوهرة البحر المتوسط».

معدلات إشغال مرتفعة

وأشار إلى أن المدينة حققت معدلات إشغال مرتفعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تجاوزت 70%، وهو ما يعكس حجم الإقبال المتنامي عليها، مؤكدًا أن معدلات الحجز فاقت التوقعات مع تزايد الطلب على الوحدات الفندقية والسياحية.

الاستعدادات لموسم الصيف

وأضاف أن الاستعدادات لموسم الصيف تجري على قدم وساق، من خلال تجهيز الممشى السياحي وتطوير مختلف الخدمات والمرافق، إلى جانب استكمال المشروعات السكنية والسياحية التي تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدينة واستقبال المزيد من الزوار خلال الفترة المقبلة.

المقصد السياحي الجديد

وأوضح رئيس الجهاز أن معظم الفنادق شهدت نسب حجز مرتفعة قبل انطلاق الموسم الصيفي بشكل رسمي، ما يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي الجديد الذي أصبح يمثل إحدى أهم الوجهات الساحلية في مصر.

واستعرض خلف الله حجم التنمية التي شهدتها المدينة منذ بدء العمل بها عام 2018، مشيرًا إلى أن مساحة المدينة تبلغ نحو 49 ألف فدان، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى إلى نحو 45%، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويلها إلى مدينة متكاملة الخدمات والمرافق.

كما أشاد بالتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية ساهم في توفير منظومة متطورة لتأمين الطرق وتنظيم الحركة المرورية، بما يضمن سهولة التنقل وراحة المواطنين والزائرين، ويعزز من جاهزية المدينة لاستقبال أعداد أكبر من المصطافين والسياح خلال موسم الصيف.

