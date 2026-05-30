لاوندي: العلمين الجديدة تحولت إلى مدينة متكاملة تعمل طوال العام وتدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أهم الإنجازات التنموية والعمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع التي تستهدفها الدولة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، بما يعكس قدرة مصر على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح لاوندي، في تصريحات صحفية، أن العلمين الجديدة نجحت في إعادة رسم الخريطة التنموية للساحل الشمالي، بعدما تحولت من منطقة ذات نشاط موسمي محدود إلى مدينة متكاملة تعمل على مدار العام، وتضم مشروعات سكنية وسياحية وتعليمية وصحية واستثمارية متنوعة، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية.

وقال عضو مجلس النواب إن حجم الاستثمارات الضخم الذي تشهده المدينة يعكس ثقة الدولة في مستقبلها الاقتصادي، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه من بنية تحتية متطورة وشبكات طرق ومرافق حديثة أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل المدينة إلى وجهة واعدة للاستثمار والسياحة والأعمال على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أن المشروعات المتنوعة التي تضمها المدينة، من أبراج سكنية ومناطق تجارية وجامعات دولية ومراكز طبية ومنشآت ثقافية وترفيهية، تعكس رؤية شاملة لبناء مدينة ذكية ومستدامة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوفر بيئة متكاملة للمعيشة والعمل والاستثمار.

وشدد النائب جرجس لاوندي على أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية العمرانية في مصر، بما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودورها في جذب رؤوس الأموال وتعزيز التنمية بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع يجسد الإرادة السياسية للدولة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.