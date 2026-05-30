رجل المرور الآلي يظهر في العلمين الجديدة لتحقيق السيولة المرورية.. صور

في إطار التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة، تفعيل وتشغيل «رجل المرور الآلي» بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، وذلك ضمن خطة تطبيق أحدث الحلول الذكية لإدارة الحركة المرورية داخل المدينة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات المدن الذكية، بما يهدف إلى تعزيز السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأوضح أن «رجل المرور الآلي» يسهم في تنظيم الحركة المرورية بأسلوب حضاري متطور، إلى جانب تقديم الإرشادات المرورية والتفاعل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم، فضلًا عن رصد أي معوقات أو ازدحام قد يؤثر على حركة السير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المدن الذكية الحديثة، من خلال تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة