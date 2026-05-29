رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع تجهيزات مركز المؤتمرات استعدادا لتشغيله

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، بالعلمين الجديدة يرافقه المهندس محمد خليل والمهندس عبد العزيز سليمان والمهندس سعد ياسين نواب رئيس الجهاز، والمهندس ماجد بغدادي مدير إدارة الزراعة، وحسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

سرعة الانتهاء من الاعمال

وتابع رئيس الجهاز خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية وفق التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الجودة، مع سرعة الانتهاء من أعمال الإضاءة والصوت والكاميرات والأنظمة النهائية، وتلافي جميع الملاحظات، والاهتمام الكامل بنظافة الموقع وإظهار المشروع بالشكل الحضاري اللائق بمدينة العلمين الجديدة،.

كما تفقد الأعمال الخارجية والباركات المحيطة بالمركز، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة المظهر الجمالي العام، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل واللاندسكيب، بما يعكس الصورة الحضارية والجمالية للمدينة التراثية.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن مركز المؤتمرات والمعارض الدولية يُعد من المشروعات المهمة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يسهم في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدوليه، ويدعم مكانة المدينة كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة على مدار العام.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات وزارة الإسكان نحو تقديم مشروعات حضارية متكاملة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.