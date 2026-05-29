غسل اللحوم قبل الطبخ.. عادة صحية أم خطر يهدد سلامة الطعام؟

لماذا لا يُنصح بغسل اللحوم؟
آية التيجي

يحرص كثير من الأشخاص على غسل اللحوم بالماء أو الليمون والخل قبل الطهي اعتقادًا أن ذلك يضمن النظافة ويزيل البكتيريا، لكن خبراء سلامة الغذاء يؤكدون أن هذه العادة الشائعة قد تزيد من خطر التلوث الغذائي بدلًا من الوقاية منه.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Healthline الطبي، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) تنصح بعدم غسل اللحوم النيئة قبل الطهي أو التجميد، لأن المياه قد تتسبب في نقل البكتيريا والفيروسات إلى أسطح المطبخ والأواني والأطعمة الأخرى.

وتُعد اللحوم والدواجن والأسماك من الأطعمة عالية الخطورة، إذ قد تحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإيكولاي والليستيريا، وهي من أبرز مسببات التسمم الغذائي.

وعند غسل اللحوم تحت الماء الجاري، يمكن أن تتناثر قطرات المياه المحملة بالبكتيريا على الحوض وأسطح المطبخ وأدوات الطهي، ما يؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة إلى أطعمة تؤكل نيئة مثل السلطة والخضروات والفواكه.

وأشار التقرير إلى أن غسل اللحوم لا يزيل البكتيريا بشكل فعّال، لأن الطريقة الأكثر أمانًا للقضاء على الجراثيم هي الطهي الجيد على درجات حرارة مناسبة.

هل الخل والليمون يقتلان البكتيريا؟

في بعض الثقافات، خاصة في دول الكاريبي والشرق الأوسط، يعتمد البعض على غسل اللحوم بالخل الأبيض أو عصير الليمون قبل الطهي، باعتبارها خطوة أساسية للتنظيف وإزالة الروائح.

وتوضح الدراسات أن المحاليل الحمضية مثل الخل والليمون قد تساعد في تقليل كمية البكتيريا الموجودة على سطح اللحوم، لكنها لا تضمن القضاء الكامل على الفيروسات أو الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة حماية أساسية.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع اللحوم النيئة

ويشدد خبراء التغذية وسلامة الغذاء على اتباع قواعد النظافة داخل المطبخ بدلًا من غسل اللحوم، وتشمل:
ـ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
ـ تنظيف أسطح المطبخ وألواح التقطيع بعد ملامسة اللحوم النيئة.
ـ فصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل.
ـ طهي اللحوم جيدًا حتى الوصول لدرجة الحرارة الآمنة.
ـ حفظ اللحوم داخل الثلاجة أو الفريزر بطريقة صحيحة.

هل يمكن غسل اللحوم في بعض الحالات؟

رغم التحذيرات الصحية، ما زالت بعض العادات التقليدية تعتمد على غسل اللحوم بالخل أو الليمون لإزالة بقايا الدم أو الروائح، خاصة عند شراء اللحوم الطازجة من الأسواق المفتوحة.

لكن الخبراء يؤكدون أن الأهم هو التعامل الآمن مع اللحوم أثناء التحضير والطهي، مع الحرص على تنظيف الأدوات والأسطح لمنع انتقال البكتيريا داخل المطبخ.

