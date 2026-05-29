محافظ بني سويف يُتابع جهود الوحدات المحلية في ملفات إزالة التعديات

تابع السكرتير العام كامل علي غطاس،جهود الوحدات المحلية في ملفات النظافة، ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات والتصدي لمخالفات البناء ،وذلك إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظامها،خاصة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك أثناء تواجده داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،وذلك في ضوء توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز.

وتابع السكرتير العام عبر بث مباشر" أونلاين " جهود الوحدات المحلية والمجالس القروية في عدد من الملفات ، تضمنت متابعة الجهود المبذولة في ملفات إزالة التعديات والإشغالات ، و الحالة العامة للنظافة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية بالقطاعات والمرافق الحيوية.