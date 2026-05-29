بني سويف تستضيف 32 من السياح الألمان والنمساويين في جولة بممشى الكورنيش

استقبلت محافظة بني سويف، فوجًا من السُيّاح الألمان والنمساويين، قوامه 32 سائحا ضمن برنامج رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان ، حيث نُظّمت لهم جولة على ممشى كورنيش النيل بمدينة بني سويف بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة ولجنة إدارة الكورنيش.

شملت الزيارة _ التي جرت أول أيام عيد الأضحى المبارك_جولة تفقدية بالممشى السياحي، حيث أعرب الفوج عن إعجابه بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية، وتعرّفوا على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس تاريخ وثقافة بني سويف.

فيما أضاف"شريف حنفي"رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش، أن استقبال الأفواج السياحية يتم بمتابعة من محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز،ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.



