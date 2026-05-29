هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً
تواصلوا معنا فورا.. القومي للإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة
عن ملفات إبستين.. بام بوندي تدلي بشهادتها أمام النواب الأمريكي
الأوقاف: صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026
الدورى المصري.. الاتحاد يتقدم على البنك الأهلى بهدفين فى الشوط الأول
محكمة كينية توقف مؤقتًا خطة أمريكية لإنشاء مركز حجر صحي للإيبولا
تقرير فرنسي: كوشنر يعرقل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
الإشراف العام
بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، كما تابع تقديم الخدمة للحالات المرضية بقسم الاستقبال والطوارئ، مطمئناً على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية، مع التأكيد على انتظام العمل على مدار الساعة خلال فترة العيد.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي قسم الحضانات، والذي به ١١ حالة من إجمالي ١٥ حضانة، وتمت متابعة الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، ومناظرة نسب الإشغال وسجلات الترصد والصيانة، مؤكداً على أهمية المتابعة الدورية للأجهزة الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال، والتي بها ٧ حالات من إجمالي ١٠ أسرة، وقام بمناظرة الملفات الطبية مطمئناً على الخدمة والحالة الصحية للأطفال بالعناية المركزة، ومن كفاءة الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

وتفقد وكيل الوزارة العناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للقلب، واللذان يعملان بكامل طاقتهما، وتم التأكد من انتظام العمل بهما، كما قام بمناقشة الأطباء عن بروتوكولات العلاج لكل حالة، ومناظرة السجلات الطبية الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات العلاجية والتمريضية وفقاً لمعايير الجودة، موجهاً بتكثيف المتابعة واتباع إجراءات التسليم والتسلم بكفاءة عالية للحالات الحرجة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ووفقاً لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

كما تابع «البيلي» أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الكلى الصناعي، وتجهيزات وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بقدرة ١٦٠ مقطعا، بالإضافة إلى متابعة تجهيز موقع المولد الكهربائي الجديد، وذلك ضمن أعمال تطوير تتخطى تكلفتها ٣٢ مليون جنيه، بما يساهم في دعم الخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة للمرضى، وخاصة بالأقسام الحرجة والطوارئ.

وأكد الدكتور أحمد البيلي على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية، وسرعة الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، ومقدماً التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والشكر لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة في خدمة المرضى خلال فترة العيد.

بالشرقية وزارة الصحة مستشفى الزقازيق العام والخدمات الطبية

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

جانب من الفعاليات

بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء.. المؤتمر العلمى السنوى الخامس للأمراض للروماتيزمية والمناعة بطب عين شمس

ذبح الأضاحي

الزراعة تعلن ذبـ ح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين

إحباط 12 محاولة للبناء المخالف بالشرقية في ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر.. صور

نجوم Toy Story 5 يكشفون تفاصيل الجزء الجديد من لندن قبل عرضه عالميا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: "نيلي" الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

