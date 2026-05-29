وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، كما تابع تقديم الخدمة للحالات المرضية بقسم الاستقبال والطوارئ، مطمئناً على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية، مع التأكيد على انتظام العمل على مدار الساعة خلال فترة العيد.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي قسم الحضانات، والذي به ١١ حالة من إجمالي ١٥ حضانة، وتمت متابعة الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، ومناظرة نسب الإشغال وسجلات الترصد والصيانة، مؤكداً على أهمية المتابعة الدورية للأجهزة الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال، والتي بها ٧ حالات من إجمالي ١٠ أسرة، وقام بمناظرة الملفات الطبية مطمئناً على الخدمة والحالة الصحية للأطفال بالعناية المركزة، ومن كفاءة الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

وتفقد وكيل الوزارة العناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للقلب، واللذان يعملان بكامل طاقتهما، وتم التأكد من انتظام العمل بهما، كما قام بمناقشة الأطباء عن بروتوكولات العلاج لكل حالة، ومناظرة السجلات الطبية الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات العلاجية والتمريضية وفقاً لمعايير الجودة، موجهاً بتكثيف المتابعة واتباع إجراءات التسليم والتسلم بكفاءة عالية للحالات الحرجة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ووفقاً لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

كما تابع «البيلي» أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الكلى الصناعي، وتجهيزات وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بقدرة ١٦٠ مقطعا، بالإضافة إلى متابعة تجهيز موقع المولد الكهربائي الجديد، وذلك ضمن أعمال تطوير تتخطى تكلفتها ٣٢ مليون جنيه، بما يساهم في دعم الخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة للمرضى، وخاصة بالأقسام الحرجة والطوارئ.

وأكد الدكتور أحمد البيلي على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية، وسرعة الانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، ومقدماً التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والشكر لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة في خدمة المرضى خلال فترة العيد.