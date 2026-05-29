حدائق ومتنزهات الشرقية تتزين وتستقبل الآلاف من المواطنين للإحتفال بثالث أيام عيد الأضحى.. صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة إقبال المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف أرجاء المحافظة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للزوار، لضمان قضائهم أوقاتاً ممتعة ومبهجة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية».

أكد محافظ الشرقية أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء قاموا بالإشراف الميداني على تجهيز الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء، والتي شهدت توافداً كبيراً من العائلات والأطفال وسط أجواء من البهجة والسرور، وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارات الحدائق العمل على مدار الساعة لمتابعة الانضباط والنظام وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، مع الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الاحتفالات، لتبقى الشرقية دائماً واجهة مشرفة تجمع بين الفرحة والمسئولية المشتركة.