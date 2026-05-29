أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر.. صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009.

تأتي شيفروليه سبارك موديل 2009 بأبعاد مدمجة للغاية تجعلها مثالية للمدن، حيث يبلغ طولها الكلي 3495 مم، وعرضها 1495 مم، وارتفاعها 1500 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2345 مم، وخلوص أرضي (ارتفاع عن الأرض) يبلغ 145 مم.

وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 840 كجم، وتتسع حقيبتها الخلفية لسعة تخزين أساسية تبلغ 170 لتر فقط، ويمكن زيادتها إلى 845 لتر عند طي المقاعد الخلفية، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 35 لتر.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.0 لتر (995 سي سي)، يولد قوة 65 حصانا عند 5400 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 91 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، وتتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 14.1 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 156 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي للغاية يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم قطعها.

وعن سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 200 ألف جنيه، ‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.