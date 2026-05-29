الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تغييرات جذرية قادمة.. تسريب ضخم يكشف مزايا نظام آبل المرتقب iOS 27

شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة عن تغييرات جذرية تستعد شركة آبل Apple، لإدخالها على مساعدها الصوتي Siri ضمن نظامها القادم iOS 27، وذلك قبل أقل من أسبوع على مؤتمر المطورين العالمي WWDC المقرر عقده في 8 يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشره الصحفي الشهير “مارك جورمان”، من بلومبرج، فإن آبل تعمل على إعادة تصميم Siri بالكامل ليتناسب مع هواتف آيفون الحديثة، مع دمجه بشكل أعمق داخل واجهة النظام، وإضافة مزايا ذكاء اصطناعي أكثر تطورا.

وأشار التقرير إلى أن Siri سيتخلى عن واجهته الحالية المعتمدة على التوهج الملون الذي ظهر قبل نحو 18 شهرا، ليستبدله بتصميم أكثر هدوءا وقتامة يتمركز داخل الجزيرة الديناميكية Dynamic Island.

ووفقا للتسريبات، سيظل بإمكان المستخدمين تشغيل Siri عبر كلمة التنبيه “Siri” أو من خلال الضغط المطول على زر التشغيل، لكن بدلا من الرسوم المتحركة التقليدية، سيظهر الآن كتفاعل مباشر داخل الجزيرة الديناميكية.

كما ستضيف آبل طريقة جديدة للتفاعل الصامت مع Siri، حيث سيتمكن المستخدم من السحب للأسفل من منتصف الجزء العلوي للشاشة لإظهار شريط “Search or Ask”، الذي يسمح بكتابة الأوامر والاستفسارات مباشرة، بدبا من استخدام واجهة “Type to Siri” الحالية.

وسيقدم Siri الجديد تجربة أقرب إلى روبوتات الدردشة الذكية، إذ سيتمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات، وإرسال الرسائل، والاستفسار عن الطقس، وإنشاء المواعيد، والبحث داخل الملاحظات، وتنفيذ الاختصارات داخل التطبيقات، بالإضافة إلى البحث عبر الويب باستخدام نظام بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي تطوره آبل لمنافسة خدمات مثل Perplexity AI.

وستظهر نتائج البحث والمعلومات داخل بطاقات تفاعلية غنية تنبثق من الجزيرة الديناميكية، مع إمكانية توسيع المحادثة إلى واجهة دردشة كاملة داخل تطبيق Siri.

كما سيصبح Siri أكثر قدرة على فهم المحتوى المعروض على الشاشة، حيث سيتمكن — بحسب التقرير — من تحليل المواعيد المتداخلة، واقتراح أوقات مناسبة للاجتماعات، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات اعتمادًا على بيانات الجهاز ومحتوى الإنترنت.

ومن بين الأمثلة التي أوردها التقرير، إمكانية مطالبة Siri بإنشاء ملاحظة حول إصلاح محرك سيارة، أو كتابة رسالة بريد إلكتروني تتضمن الأوقات المتاحة في التقويم.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن Siri الميزات التي سبق أن أعلنت عنها آبل في 2024 وتأخر إطلاقها، مثل فهم البيانات الشخصية، وتنفيذ المهام داخل التطبيقات، وتحليل محتوى الشاشة بشكل مباشر.

وفي خطوة جديدة، سيحصل Siri على تكامل مباشر داخل تطبيق الكاميرا، ليحل محل ميزة الذكاء البصري الحالية، حيث سيتمكن المستخدم من التقاط الصور وتحليلها عبر وكلاء ذكاء اصطناعي خارجيين أو إجراء بحث عكسي للصور باستخدام خدمات مثل جوجل.

وتشير الصور المسربة إلى ظهور خيار “Siri” داخل واجهة الكاميرا بجوار وضعي “الصور” و“الفيديو”.

ومن المنتظر أن تكشف آبل رسميا عن النسخة الجديدة من Siri خلال مؤتمر WWDC يوم 8 يونيو، على أن تخضع لفترة اختبار تجريبية تمتد لعدة أشهر قبل الإطلاق الرسمي الواسع في سبتمبر المقبل.

